Maroc : Le Laboratoire narratif célèbre les écrits de Mohamed Berrada dans 24 villes

Le Laboratoire narratif de Casablanca organisera, le 26 octobre dans 24 villes du Maroc, des conférences consacrées aux écrits de Mohamed Berrada, sous le thème «Mémoire de l’imaginaire et questions de la pensée».

Ces rencontres seront l’occasion d’aborder l’ensemble de l’œuvre du grand écrivain et intellectuel marocain dans plusieurs genres littéraires comme le roman, la nouvelle, la critique, la traduction et l’essai, avec la participation de 90 chercheurs et critiques, indique un communiqué des organisateurs.

Coorganisées par des établissements universitaires, des associations de la société civile et des centres d’étude, ces conférences seront couronnées par une rencontre, le même jour, avec Mohamed Berrada à la Bibliothèque nationale du royaume du Maroc (BNRM), qui comprendra des témoignages d’un certain nombre d’écrivains et de critiques, a ajouté la même source.

Ces activités se tiendront à Rabat, Casablanca, Tétouan, Kénitra, Marrakech, Fès, Meknès, Agadir, Sidi Kacem, Sidi Bennour, Azemmour, Oujda, Demnate, El Jadida, Safi, Mediouna, Beni Mellal, Khouribga, Fkih Ben Saleh, Berrchid, Benslimane, Daroua, Nouaceur et Zagora.

Au cours de six décennies, les ouvrages de Mohamed Berrada ont couvert divers champs de création et traité de plusieurs questions liées à la culture arabe.

Né en 1938 à Rabat, Mohamed Berrada est considéré comme l’un des romanciers et critiques arabes les plus importants et l’un des fondateurs de l’Union des écrivains du Maroc, dont il a été élu trois fois président (1976-1979-1981).

Parmi ses romans les plus importants figurent «Lumière fuyante», «Comme un été qui ne reviendra pas», «Vies voisines» ainsi que plusieurs critiques littéraires.