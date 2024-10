Casablanca : Jonathan Harroch écroué à la prison Oukacha

Le juge d’instruction près la cour d’appel de Casablanca a ordonné, dans la nuit de mardi à mercredi, le placement en détention préventive de Jonathan Harrocch, PDG de City Club, à la prison locale Oukacha d’Aïn Sebaâ. Poursuivi pour traite des êtres humains, l’homme d’affaires est soupçonné d’avoir exploité la situation vulnérable de femmes à des fins de prostitution et d’incitation à la prostitution. Il est mis en cause également dans des faits de corruption, de possession et de consommation de drogues, ont rapporté des sources médiatiques.

Au cours de l’enquête, les charges d’émission de chèques sans provision ont été abandonnées, après un accord avec les détenteurs.

Jonathan Harroch a été interpellé, samedi dernier, dans un hôtel de luxe à Casablanca. Il était en possession de 2,5 kg cocaïne et accompagné de deux jeunes femmes.

Le juge d’instruction a décidé remettre en liberté ces dernières, considérées comme victimes dans cette affaire.