Public Sénat diffuse un documentaire sur les 25 ans du règne de Mohammed VI [vidéo]

Le documentaire «Le parcours d’un roi - Le Maroc de Mohammed VI» a été diffusé, samedi 12 octobre, sur la chaîne d’informations française Public Sénat. Raconté par Patrick Mille, le film de 56 minutes consultable en ligne commence avec la Fête du trône, dont le 25e anniversaire a été célébré le 30 juillet 2024. De la mort annoncée de Hassan II en 1999 à la succession du prince héritier, ce programme aborde la consécration progressive de la nouvelle vision royale en matière de développement et d’investissement, rendant le Maroc «une puissance africaine, politique et économique».

Réalisé par les journalistes Yves Derai et Michaël Darmon, le documentaire se veut comme une immersion chronologique «dans la plus ancienne monarchie exécutive du monde», à travers des archives et des témoignages inédits, dont ceux de «personnalités marocaines et françaises pour la première fois». Parmi elles figurent la ministre Nadia Fettah, l’ancien président François Hollande, l’essayiste et chercheuse féministe musulmane Asma Lamrabet, Roger Karoutchi (LR), vice-président du Groupe d’amitié France - Maroc au Sénat français, ou encore le théologien Ahmed Abaddi, entre autres.

«Malgré les freins des forces conservatrices, Mohammed VI a décidé de porter la cause des femmes dans une société marocaine fortement marquée par le patriarcat. Au sein d’un monde arabo-musulman travaillé par le radicalisme, il incarne un «islam du milieu» qui se veut à l’écoute de son époque», souligne la chaîne. La diffusion du programme a été suivie d’un débat sur ces vingt-cinq ans de règne.