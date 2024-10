Maroc : Les Sahraouis se succèdent à la présidence de la Chambre des conseillers

La majorité parlementaire, composée du RNI, du PAM et de l'Istiqlal, a décidé de confier la présidence de la Chambre des conseillers au Sahraoui Mohamed Ould Rachid, de l'Istiqlal. Le n°4 au Maroc, selon l'ordre protocolaire après le roi, le chef du gouvernement et le président de la Chambre des représentants, n'est autre que le fils aîné du maire de Laayoune, Hamdi Ould Errachid, l'homme fort du parti de la Balance. Il est également le neveu du président du CORCAS (Conseil Royal Consultatif des Affaires Sahariennes), Khalihanna Ould Rachid, et ce depuis sa création en 2006 par le roi Mohammed VI.

Le nouveau président et l'ancien président de la Chambre des conseillers, Naam Mayara, appartiennent à la même famille et au même parti. Mohamed Ould Rachid occupe aussi un siège à la mairie de Laayoune, que dirige son père depuis 2009.

La constitution de 1996 a mis en place une Chambre des conseillers. Depuis, trois Sahraouis ont présidé cette institution législative : Mohamed Cheikh Biadillah du PAM (2009 - 2015), Naam Mayara de l'Istiqlal (2021 - 2024) et Mohamed Ould Errachid, également de l'Istiqlal.