Le départ du Marathon international de Casablanca déplacé vers la Wilaya de la région

Le point de départ du 15e Marathon international de Casablanca, prévu dimanche 27 octobre 2024, a été déplacé vers la Wilaya de la région Casablanca-Settat (Place Mohammed V), en concertation avec la Fédération royale marocaine d’athlétisme (FRMA). Ce changement répond aux suggestions des participants et des associations sportives, font savoir les organisateurs. «Les autorités locales, les élus et les services sécurité de la ville de Casablanca ont été sensibles à cette demande collective», indique un communiqué.

«La Wilaya est un symbole fort, incarnant l’autorité et l’organisation qui garantissent la sécurité et le bon déroulement de l’événement. Lancer le marathon depuis cet endroit est une manière de rappeler la connexion entre les institutions et les citoyens, unissant leurs efforts pour faire de ce rendez-vous sportif une véritable fierté locale», ajoute la même source.

Dans ce sens, les organisateurs soulignent que cet édifice historiqur se trouve «dans un endroit emblématique de la ville, offrant un cadre majestueux pour le départ des coureurs». «Ce site, riche en histoire et en architecture, renforce l’identité de l’événement et donne aux participants une expérience unique», soulignent-ils.

Et d’ajouter qu’«en termes de logistique, cet emplacement se trouve à proximité directe des lignes de tramway et d’un parking souterrain facilitant ainsi l’accès pour les participants et les spectateurs». Sa proximité immédiate avec le village marathon en fait également «un point stratégique, garantissant une meilleure organisation et une fluidité pour l’ensemble des opérations».