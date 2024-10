Armement : Les FAR envisagent d’acquérir un avion de transport brésilien

Les Forces Armées Royales comptent moderniser leur flotte d’avions destinés au transport aérien des troupes. Le C-390 Millennium de la société brésilienne Embraer a de fortes chances de remporter le contrat et de remplacer ainsi les C-130 Hercules du constructeur américain Lockheed Martin, opérationnels au Maroc depuis plusieurs décennies, indique un média spécialisé.

Pour l’heure, les négociations sont encore en cours. Néanmoins, le groupe brésilien a récemment présenté un C-390 arborant les couleurs et le drapeau marocains, lors de la présentation officielle des pays ayant acquis cet appareil, rapporte la même source.

L’intérêt des FAR pour l’avion brésilien remonte au début de cette année. L’armée de l’air avait testé, en mars dernier, le C-390. Sur le marché, l’appareil séduit par son prix. Il coûte 50 millions de dollars, soit la moitié du prix d’un C-130 américain. L’avion, de taille moyenne, propulsé par deux moteurs, peut transporter une cargaison de 26 tonnes, 80 soldats, 74 brancards et 8 auxiliaires, soit 66 parachutistes.

Les deux parties examinent également le projet d’une collaboration industrielle, portant sur un assemblage de l’avion au royaume. En effet, Rabat veut lancer sa propre industrie militaire. En témoigne l’accord signé le 27 septembre avec le groupe indien Tata Advanced Systems Limited (TASL), visant la production locale du véhicule de combat terrestre WhAP 8x8, au sein de l’usine baptisée TATA Advanced Systems Maroc (TASM).

Le royaume et le Brésil avaient conclu, le 13 juin 2019 à Brasilia, un accord de coopération militaire. Le texte a été adopté, en février et mai 2023, par les deux Chambres du Parlement brésilien. Les Forces Armées Royales sont intéressées également par les systèmes de missiles Astros de fabrication brésilienne, déjà commandés notamment par les Émirats arabes unis, le Bahreïn, et l’Arabie saoudite.