Le Maroc prêt au rapatriement immédiat des mineurs dans l’UE, selon les Affaires étrangères

Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a exprimé la volonté du royaume de rapatrier «dès demain» ses ressortissants mineurs non accompagnés, qui se trouvent dans les pays de l’Union européenne. Lors d’un point de presse, mardi, le chef de la diplomatie a fait cette déclaration, tout en soulignant en revanche les complexités sur ces retours, à cause de «lacunes dans les lois et les procédures» au sein des pays de l’UE plutôt qu’au Maroc.

Lors de ce point de presse, tenu à Rabat conjointement avec le président des Canaries, Fernando Clavijo, Nasser Bourita a exhorté les pays de l’UE à combler ces «lacunes», notant avoir discuté de la question du retour des mineurs avec la France et l’Espagne. Par ailleurs, le ministre a souligné que ces «lacunes juridiques et administratives» constituaient incitaient les passeurs à exploiter la situation. Il a affirmé que si des solutions étaient trouvées, la situation s’améliorerait.

Bourita a également déclaré que la migration était une «responsabilité partagée» entre les pays d’origine, de transit et de destination. A ce titre, il a mis en garde contre toute pression excessive sur les pays de transit, au vu des conséquences imprévues que cela pourrait avoir.