L’inspecteur général des FAR et le ministre Loudiyi reçoivent des sénateurs américains

La délégation des sénateurs américains, qui effectue une visite au Maroc, s’est réunie lundi 7 octobre à Rabat avec le ministre délégué chargé de l’Administration de la Défense nationale, Abdellatif Loudiyi, et l’inspecteur général des FAR et commandant de la Zone Sud, le général Mohammed Berrid.

Les entretiens ont porté «sur les volets de la coopération bilatérale liés aux questions sécuritaires et de défense, ainsi que sur la situation sécuritaire régionale», indique un communiqué de l’Administration de la Défense nationale.

«Les sénateurs ont mis en exergue l’excellence des relations historiques d’amitié et de coopération liant les États-Unis et le Royaume du Maroc, renforcées grâce aux travaux du Comité bilatéral consultatif de Défense et par l’échange de visites des hauts responsables des deux pays. Ils ont également salué le rôle important du Royaume, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, au service de la paix et de la stabilité en Afrique, en Méditerranée et au Moyen-Orient», ajoute la même source.

L’ambassadeur des États-Unis au Maroc, Puneet Talwar, a également pris part à la réunion. Quelques heures plus tôt, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a reçu la délégation des sénateurs américains.

Rabat et Washington ont conclu, en octobre 2020, un accord de coopération militaire valable jusqu'en 2030. Le Maroc et les États-Unis ont également signé, en mai dernier, à Rabat, une feuille de route portant sur la coopération militaire, avec des orientations à suivre pour la mise en exécution des activités retenues dans le cadre de la 13e session du Comité consultatif de défense (DCC) maroco-américain.