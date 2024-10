Banque mondiale : Le Maroc leader en réglementation, malgré les défis de fiscalité

Dans le cadre de l’évaluation de l’environnement des affaires dans différentes économies, la Banque mondiale a publié son rapport Business Ready 2024, basé sur une nouvelle méthodologie et évaluant le climat des affaires dans 50 pays, dont le Maroc. Sur la base de trois piliers clés, l’institution financière classe ces économies en cinq groupes, des plus performants aux plus faibles en fonction des scores.

Le Maroc se classe au premier rang du troisième quintile au premier pilier (cadre réglementaire), qui examine les règles et les procédures auxquelles les entreprises doivent se conformer. Le pays est noté 68,92, sur une échelle de 0 à 100. Le pays enregistre un résultat similaire à la Côte d’Ivoire, la Bosnie-Herzégovine et la Nouvelle-Zélande, les plus performants étant la Hongrie, le Portugal et la Géorgie, en tête du premier quintile.

Le Maroc aux prises avec la fiscalité et le règlement des litiges

Dans le deuxième pilier, consacré aux services publics, qui évalue la qualité et la disponibilité des services essentiels comme l’électricité, l’eau et les transports, le Maroc obtient un score de 58,66, ce qui le place devant le Mexique et l’île Maurice, mais derrière le Pérou, Hong Kong, la Roumanie et la Géorgie. L’Estonie est en tête du deuxième pilier.

Pour le pilier III, efficacité opérationnelle, relatif à l’efficacité des institutions et des processus gouvernementaux, le Maroc se classe dans le quatrième quintile, juste au-dessus du groupe le moins performant. Avec un score de 59,66, le Maroc se situe derrière le Paraguay, le Cambodge et l’Indonésie, qui arrivent en tête du quatrième groupe, mais devant la Grèce, les Philippines et le Pérou. Singapour est en tête de ce pilier au niveau mondial.

Outre les performances des piliers, le rapport Business Ready 2024 présente également des informations sur les performances individuelles. Le Maroc a obtenu les meilleurs résultats dans le domaine de la localisation des entreprises, avec un score de 77,39, suivi par celui de la création d’entreprises (76,73).

La troisième meilleure performance du pays a été obtenue dans le domaine des services publics avec un score de 76,64, suivi du commerce international (75,51), les services financiers (62,66) et le travail (59,10).

Le Maroc a obtenu les scores les plus bas en matière de concurrence sur le marché, de fiscalité, d’insolvabilité des entreprises et de règlement des litiges, avec des scores respectifs de 58,14, 47,69, 46,58 et 43,67.