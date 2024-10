GNV : La destination Maroc affiche une hausse de 7% du nombre de passagers

La cinquième édition des GNV Awards s’est tenue, dimanche 29 septembre au port de Naples, dans l’optique de renforce les liens avec les partenaires commerciaux, de célébrer un engagement et une orientation vers le secteur du commerce et de primer les meilleures agences de voyage. L’événement annuel de la compagnie de ferries du groupe MSC s’est déroulé à bord du navire La Suprema, en présence de plus de 300 représentants d’agences italiennes et internationales. Les prix GNV ont été remis à 200 acteurs commerciaux, outre la nomination des «Elite Partner», les meilleures agences sélectionnées dans le cadre du programme éponyme, initié en 2017.

Dans ce sens, GNV a nommé 5 nouveaux «Elite Partner» parmi les agences de voyage italiennes et étrangères, tandis que 3 nouvelles agences premium ont été nommées, fait savoir un communiqué parvenu à Yabiladi. Cet événement a par ailleurs été l’occasion de présenter les résultats de l’été 2024 de GNV, qui a transporté environ 1,6 million de passagers au cours de quatre mois (de juin à septembre).

«Les meilleures performances ont été enregistrées sur les itinéraires pour la destination Sardaigne qui se confirme une fois de plus comme leader des liaisons italiennes, enregistrant une augmentation de 6% par rapport aux résultats déjà excellents de 2023», souligne la même source. Le Maroc affiche d’ailleur «d’excellents résultats, les meilleurs parmi les destinations internationales, avec une augmentation de 7% du nombre de passagers», ajoute-t-on.

«Nous pouvons être satisfaits de la saison que nous venons de vivre, compte tenu de l’environnement de marché difficile dans lequel nous avons opéré cette année. Nous avons pu confirmer notre position dans le secteur en répondant de manière proactive à certaines difficultés opérationnelles que l’on peut rencontrer dans notre domaine. Cette capacité de réaction nous a permis de garantir, cette année encore, un taux de ponctualité de 95%», a commenté Matteo Della Valle, chief passengers commercial officer de GNV.

Et d’ajouter que «les données du quatrième trimestre, au cours duquel nous enregistrons déjà une tendance positive avec une augmentation des volumes de +15%, nous permettent d’envisager l’avenir avec confiance». Les objectifs à moyen terme incluent notamment «le renforcement de la croissance entreprise ces dernières années, qui verra un nouvel essor avec l’arrivée de quatre nouveaux ferries d’ici 2026».

«Les navires nouvellement construits répondront aux normes les plus strictes en termes d’efficacité et d’impact sur l’environnement. Elles seront toutes équipées pour le cold ironing et deux d’entre elles seront alimentées par un double carburant, le GN», souligne encore Matteo Della Valle.