Le ministère de l'Agriculture du Maroc et Huawei s'associent pour la transformation numérique

Le mardi 1er octobre 2024, le ministre marocain de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, a signé un accord de partenariat avec David Li, Directeur Général de Huawei Maroc, pour développer des techniques et technologies appliquées à l'agriculture.

La cérémonie de signature s'est déroulée en marge de la 15e édition du Salon du Cheval d'El Jadida et a réuni des professionnels et plusieurs responsables du ministère, selon un communiqué de presse de l'événement.

L'accord reflète le désir partagé de collaborer pour soutenir la transition numérique du secteur agricole dans le cadre de la stratégie «Génération Green». Le Pôle Digital de l'Agriculture, la structure mandatée par le ministère pour soutenir la feuille de route de la stratégie «Génération Green» par des moyens numériques, vise à introduire des plateformes connectées et à déployer des e-services agricoles sur des sites pilotes, ainsi qu'à renforcer les capacités des agriculteurs et des professionnels et à encourager l'entrepreneuriat des jeunes.

La stratégie«Génération Green» a pour objectif d'atteindre 2 millions d'agriculteurs connectés aux e-services d'ici 2030, ce qui devrait permettre des économies d'eau d'irrigation de 20 à 30 % et une amélioration de la productivité agricole de 20 %, selon le communiqué de presse.