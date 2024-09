Le Maroc-Russie promeuvent la diplomatie pour la paix en zone Saharo-Sahélienne

Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, s’est réuni, jeudi soir à New York en marge de la 79ème session de l'Assemblée générale de l'ONU, avec son homologue russe, Sergueï Lavrov.

«Une attention particulière a été accordée à l'examen des questions prioritaires pour le développement progressif des relations russo-marocaines, traditionnellement amicales», indique la diplomatie russe dans un communiqué. Les deux parties ont insisté sur «le maintien d'une coordination efficace de la politique étrangère afin d'assurer la sécurité et la stabilité régionales et internationales», souligne la même source.

Lors de cet entretien, Bourita et Lavrov ont mis l’accent sur «la résolution des situations de crise en cours dans la région MENA et dans la zone saharo-sahélienne par des méthodes politiques et diplomatiques, conformément aux principes fondamentaux du droit international, avec le rôle central des Nations unies», précise Moscou.

Cette réunion intervient quelques semaines avant l’adoption d'une nouvelle résolution du Conseil de sécurité, prévue vers la fin octobre, devant prolonger le mandat de la MINURSO au Sahara pour une année supplémentaire.

La partie marocaine souhaite que la Russie rompe avec la ligne de l’abstention, suivie par Moscou ces dernières années sur le dossier du Sahara.