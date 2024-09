Espagne : Les autorités interceptent 22 véhicules volés et introduits clandestinement au Maroc

Au cours des trois dernières semaines, la police espagnole dans le port de Tarifa a saisi un total de 22 véhicules volés. Munis de fausses plaques d’immatriculation et de faux documents, ils ont été interceptés lors de contrôles effectués dans la zone de contrôle portuaire. En collaboration avec l’Office des enquêtes douanières (UDAIFF), les recherches approfondies ont empêché l’expédition de la cargaison vers Tanger. Parmi les voitures de luxe récupérées figurent une Porsche 911 Carrera volée au Danemark, d’une valeur de 125 000 €, et une Audi RS6 volée en Allemagne, valorisée à 225 000 €.

Au total, les autorités ont saisi 16 voitures, 5 motos et un quad, tous avec de faux papiers et de fausses plaques d’immatriculation. La police locale de Tarifa a participé activement à l’opération, en aidant intercepter les véhicules et à identifier les documents falsifiés. Par ailleurs, 9 individus ont été arrêtés et 7 autres font l’objet d’une enquête pour vol, usage de véhicules volés, recel, faux et usage de faux.

Les enquêtes se poursuivent pour démanteler les réseaux impliqués dans le vol et le trafic de véhicules volés d’Europe vers l’Afrique du Nord.