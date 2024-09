Italie : Les conducteurs marocains face aux retards de conversion de leur permis

Les ressortissants marocains résidant en Italie attendent toujours des avancées dans la conversion de leurs permis de conduire marocains. Le processus accuse un retard depuis 2019, en raison du passage du Maroc aux permis biométriques, qui ne sont pas couverts par l’accord bilatéral de 1991. Le 18 juillet 2023, le Marocain Houcine Fatih, président de l’Association Atlas de Trente, a lancé un appel public.

Malgré un nouvel accord signé le 27 mars entre l’ambassadeur du Maroc Youssef Balla et le ministre italien Matteo Salvini, le processus reste au point mort. Selon les médias italiens, aucune communication officielle n’a été reçue et les demandes de conversion des citoyens marocains continuent d’être rejetées.

En Italie, la loi permet aux citoyens non européens de conduire avec le permis de leur pays d’origine, pendant un an après avoir obtenu leur permis de séjour. A partir de cette date-là, ils doivent convertir leur document ou obtenir un permis italien, ce qui a laissé de nombreux conducteurs marocains sans document valable et sans opportunités d’emploi.

De plus, les citoyens marocains n’ont que six ans après avoir acquis la résidence pour convertir leur permis. Ceux qui sont arrivés en 2019 avec un permis biométrique n’ont plus que quelques mois avant que les autorités du pays d’accueil n’exige une réévaluation technique pour leur délivrer un permis italien.