Mercato : L'international marocain Nayef Aguerd rejoint la Real Sociedad

L'international marocain Nayef Aguerd a rejoint le club espagnol Real Sociedad en provenance de West Ham, en prêt pour une saison, a annoncé le club espagnol.

L'arrivée de Nayef Aguerd, qui portera le maillot numéro 8, est cruciale pour le renforcement de la défense des Basques, qui cherchent à maintenir leur compétitivité en Liga, souligne un communiqué du club espagnol.

Avec 47 sélections avec les Lions de l'Atlas et plus de 10 000 minutes de jeu entre la Ligue 1 et la Premier League, «le défenseur central gauche défendra notre bouclier cette saison, Marhaban, Nayef», conclut le communiqué.