Ligue Europa : Abdessamad Ezzalzouli offre une victoire confortable au Betis

L'international marocain, Abdessamad Ezzalzouli, a mené son équipe du Real Betis à la victoire contre l'équipe ukrainienne Hirnyk, lors du match retour du tour préliminaire de l'UEFA Europa League, assurant ainsi leur qualification pour la phase de groupes.

Le Real Betis a remporté le match sans encaisser de but, suite à une victoire lors du match aller par deux buts à zéro.

Dans les dernières minutes de la première mi-temps, Ezzalzouli a offert une passe décisive pour le premier but d'Aitor Ruibal (40e minute). Une minute plus tard, Ezzalzouli a ajouté le deuxième but, et deux minutes après cela, il a marqué son deuxième but personnel et le troisième de son équipe.

Alors qu'il n'a joué que 59 minutes, Ezzalzouli a été nommé homme du match.

Cette performance éclatante est survenue quelques heures seulement après que l'entraîneur national Walid Regragui a annoncé sa convocation en équipe nationale marocaine pour affronter le Gabon et le Lesotho les 6 et 9 septembre au stade d'Agadir lors des première et deuxième journées des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations.