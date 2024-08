Maroc-Sénégal : signature de deux conventions dans le domaine du transport

Deux conventions cadres de coopération ont été signées, jeudi à Rabat, entre le Maroc et le Sénégal pour promouvoir la coopération dans le domaine du transport.

La première convention a été signée entre l’Office national des chemins de fer (ONCF) et la Société nationale de gestion du patrimoine du train Express régional du Sénégal (SEN-TER-SA), tandis que la deuxième a été signée entre l’Institut de formation ferroviaire (IFF) et la SEN-TER-SA.

Ces deux conventions ont été signées lors d’une réunion entre le ministre du Transport et de la Logistique, Mohammed Abdeljalil, et le ministre sénégalais des Infrastructures et des Transports Terrestres et Aériens, Malick Ndiaye, qui était accompagné d’une délégation de haut niveau de son pays.

Lors de cette réunion, les deux ministres ont salué l’excellence des relations entre le Maroc et le Sénégal dans le domaine du transport, et ont souligné leur volonté commune de renforcer davantage les liens de coopération bilatérale notamment dans le secteur ferroviaire.

Cette rencontre a également été l’occasion d’explorer les opportunités de renforcement de la coopération dans les domaines de la maintenance ferroviaire, du transport routier et aérien, en plus de l’examen des moyens de promouvoir les conditions de la sécurité routière dans les deux pays.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre d’une visite officielle effectuée par la délégation sénégalaise au Maroc, du 27 au 29 août 2024, durant laquelle, elle a tenu une série de visites de terrain à Tanger, Fès et Rabat pour s’enquérir de l’expérience marocaine dans le domaine de la maintenance des Trains à grande vitesse (TGV) et de l’industrie ferroviaire.

Au terme de cette réunion, M. Abdeljalil a invité son homologue sénégalais à la 4ème Conférence mondiale de la sécurité routière, qui se tiendra à Marrakech en février 2025.