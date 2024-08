Espagne : Plus de 74 000 voyageurs rentrent à Algésiras et Tarifa dans le cadre de l’OPE 2024

Plus de 74 000 personnes sont arrivées, samedi 24 et dimanche 25 août, dans les ports de Cadix, d’Algésiras et de Tarifa, dans le cadre de la phase retour de l’Opération traversée du détroit (OPE 2024), accompagnée du côté marocain par l’Opération Marhaba. Jusqu’à dimanche, la phase de retour a déjà accumulé plus de 500 000 passagers via Algésiras et 171 000 via Tarifa, selon les données de la Protection civile consultées par Europa Press.

A cela s’ajoutent les plus de 16 000 véhicules qui ont traversé le détroit de Gibraltar, au cours de ces deux jours, la plupart via le port d’Algésiras, qui compte 60% du trafic de l’OPE 2024. Ce point de passage a accueilli 35 570 passagers, samedi, et 25 997 dimanche, tandis que 5 956 et 6 477 respectivement sont rentrés à Tarifa, durant la même période.

Quant aux véhicules, 9 395 voitures samedi et 7 447 dimanche qui ont traversé Ceuta et Tanger vers les ports de Cadix, avec un total de 182 rotations pendant le week-end. A cet égard, les données précisent qu’un total de 8 491 véhicules sont arrivés samedi à Algésiras, depuis Ceuta et Tanger-Med.

Selon les données d’embarquement de cette phase de retour, qui a débuté le 17 juillet, le port d’Algésiras a totalisé 582 346 passagers jusqu’à dimanche, soit près de 30 000 personnes de plus qu’en 2023. Celui de Tarifa cumule 171 855 personnes.

Concernant les véhicules qui ont débarqué à Algésiras jusqu’à présent, le chiffre s’élève à 150 749 véhicules, soit environ 9 100 de plus qu’en 2023. A Tarifa, ces données sont également plus élevées par rapport à l’année dernière, avec 28 798 voitures arrivées.