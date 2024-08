Mr. Humble, l’influenceur anglais en immersion culinaire au Maroc

Sur Instagram, on le voit assister à un festival traditionnel marocain et apprécier la fantasia. Le lendemain, il poste une vidéo où il grignote les friandises préférées de votre enfance. Parfois, il dévore un sandwich au thon épicé – un incontournable de la street food estivale – qu’il soit dans les rues d’Agadir, de Marrakech, de Rabat ou de Casablanca. Au Maroc, ce natif de Bristol ne manque aucune occasion de s’immerger pleinement dans la vie quotidienne du pays, partageant ses aventures sur les réseaux sociaux.

James Humble, connu sous le nom de Mr. Humble sur Instagram, affiche régulièrement son amour pour le Maroc. Avec son maillot de l’équipe nationale de football, ses vidéos ont trouvé un large écho auprès des internautes marocains, auprès des concitoyens résidents à l’étranger et nostalgique de la mère patrie, ou encore des étrangers curieux de visiter le royaume.

Dans un entretien avec Yabiladi, l’entrepreneur de 21 ans a rappelé comment son voyage au Maroc a commencé en 2023, au détour d’une recherche de vols pas chers en Espagne. «Je suis venu uniquement parce qu’il y avait un vol à bas prix vers le Maroc. Je l’ai réservé et j’ai décidé d’entreprendre le voyage», se souvient-il.

Son premier voyage l’a mené vers Agadir. Un mois plus tard, il a réservé un autre vol pour Marrakech. «Depuis, je suis allé au Maroc environ treize fois», dit-il en souriant. James a décidé de documenter ses nombreux séjours ici et de les partager sur son compte Instagram. «Quand je suis arrivé, j’étais simplement en vacances, à la découverte d’un endroit nouveau. Mais depuis que j’ai gagné un peu d’audience et d’influence ici, je crée du contenu. Mais je passe du temps ici principalement parce que j’aime y être», souligne le jeune vlogueur.

Un voyage aux confins des saveurs du terroir et de la street food

James Humble a visité de nombreuses villes marocaines, de Marrakech à Tanger, en passant par Chefchaouen, Rabat, Kénitra, Casablanca et même Tafraout ,dans le sud. Lors de ses voyages, son objectif est toujours le même : découvrir le pays de manière authentique, avec les conseils de ses followers marocains. «Je suis à l’écoute les gens, je réponds aux commentaires et aux recommandations, puis j’essaye tout», nous confie-t-il. «Tout le monde veut que vous goûtiez à ses collations d’enfance préférées, ou que vous visitiez ses lieux favorits», plaisante-t-il.

Et James a tenu ses promesses, en essayant une palette de mets et de saveurs. Des escargots aux fameux encas communs à l’enfance au Maroc – le yaourt rose à boire à base de grenadine et la génoise enrobée de chocolat –, en passant par les plats marocains emblématiques comme la pastilla au poulet, le poulet rôti à la marocaine et même une copieuse grillade de viande sur un marché local.

«Les vidéos des expériences culinaires sont celles qui ont le mieux marché. Mais comme je le dis toujours, quand on voyage dans un nouveau pays, la cuisine est toujours au cœur de l’expérience de découverte. Aller dans un nouveau pays et ne pas goûter à ses spécialités ou assister à des événements culturels est un peu dommage.» Mr. Humble

Les vidéos culinaires de Mr. Humble ont eu particulièrement un grand succès auprès des Marocains du monde. «Beaucoup parmi eux regardent ces vidéos. Je reçois des messages disant que je leur rappelle le pays, ou alors des plats d’enfance», nous dit-il.

Sur les réseaux sociaux, James montre par ailleurs sa grande passion pour le football. Durant son séjour au Maroc, il a assisté à des matchs locaux, tout en portant fièrement le maillot de l’équipe nationale, pour s’imprégner pleinement de la culture footballistique populaire d’ici.

Actuellement installé à Dubaï, il reste toujours attiré par le Maroc, éventuellement même pour un séjour plus long cette fois-ci. «Je veux un endroit où je puisse me sentir chez moi ici, au Maroc. Peut-être une vie paisible à Chefchaouen. Sinon, Tanger», espère-t-il.

Pour l’instant, James profite de son séjour au royaume. Il compte visiter le Sahara, tout en continuant à créer des vidéos attrayantes et agréables à regarder.