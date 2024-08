Casablanca : Un avion de la RAM atterrit en urgence à cause d’une fissure

Un avion de la compagnie Royal Air Maroc (RAM) a opéré un atterrissage urgent, dimanche matin à l’aéroport Mohammed V de Casablanca, à cause d’une fissure dans la vitre du cockpit. A destination de New York, l’engin a fait demi-tour peu après le décollage pour la sécurité des passagers et de l’équipage. Le pilote a pu survoler l’océan Atlantique pour libérer du carburant et réduire le poids de l’avion, afin de revenir sur sa piste de départ.

Citant des sources informées, Le360 indique que l’incident n’a fait aucun blessé, tandis que les équipes au sol ont été mobilisées pour les vérifications techniques et la réparation du pare-brise endommagé. Les passagers ont été embarqués à bord d’un autre appareil, mais celui défectueux a pu être remis en service le même jour.

Le média rappelle que précédemment, les appareils Boeing ont été liés à une série d’incidents au signalés par différentes compagnies aériennes. Le Boeing 787-9 de Virgin Atlantic a ainsi connu une fissure du pare-brise en plein vol. Un Boeing 777 de KLM a par ailleurs fait demi-tour vers Amsterdam, après un problème technique. Aussi, un Boeing 737-8 de Korean Air a enregistré un incident, nécessitant la prise en charge de 17 passagers.