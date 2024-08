Mercato: L'international marocain Anass Zaroury signe à Lens

Le joueur marocain Anass Zaroury s'est engagé avec le RC Lens, jusqu'en 2028, en provenance de Burnley FC, a annoncé le club français.

«Technicité et vivacité sur les côtés ! Après deux saisons outre-Manche du côté du Burnley FC, Anass Zaroury (23 ans) vient compléter le secteur offensif lensois», écrit le RC Lens dans un communiqué. «Doué pour le dribble, doté d’une bonne vision du jeu et habile devant le but, le feu follet marocain s’est engagé avec le Racing jusqu’en 2028», ajoute-t-on.

En 2022, Zaroury avait débarqué en Angleterre en provenance de Charleroi. En 28 matchs, l'international marocain (4 sélections) a marqué 6 buts et délivré 6 passes décisives pour les Clarets. Il a été prêté la saison dernière à Hull City.

Racing Club de Lens a terminé la saison 7ème du classement de Ligue 1.