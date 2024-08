Maroc : Le PJD réclame la démission du ministre de la Justice

La lune de miel entre Abdelilah Benkirane et Abdellatif Ouahbi, est bien révolue. La nomination du PAMiste, en octobre 2021, en tant que ministre de la Justice et ses idées en faveur d’un élargissement des libertés individuelles au Maroc, notamment la dépénalisation des relations sexuelles consenties entre hommes et femmes adultes, ont accentué les divergences entre les deux hommes. En témoigne le nouveau front ouvert par le PJD de Benkirane contre Ouahbi.

Les islamistes réclament le limogeage du ministre de la Justice. Une demande formulée dans le communiqué publié, mercredi, à l’issue d’une réunion du secrétariat général. Le PJD accuse Ouahbi de «se moquer, dans des déclarations à la presse, d’un hadith du Prophète» sur «la présence de Satan à une réunion entre un homme et une femme». Le ministre a estimé que «Satan devrait présenter sa carte d’identité pour témoigner». L’instance a souligné que le maroquin du ministère de la Justice «était occupé auparavant par de hauts hommes d'Etat».

«Comment ce ministre a pu continuer dans son poste malgré toutes ces déclarations et positions, portant atteinte aux constantes du pays, sentiments des citoyens et aux fondements sacrés de l'Etat et de la société ?»

Pour rappel, l’organisation des femmes du PJD n’avait pas apprécié que le ministre de la Justice déclare illégales les demandes faites aux femmes de présenter leur acte de mariage pour accéder aux hôtels. «Ce sont des déclarations irresponsables» qui iraient dans le sens «du démantelement de la société marocaine, la dépouillant de ses valeurs et de sa morale», avait indiqué le bureau exécutif de l'instance dans un communiqué.

Ouahbi était considéré comme le PAMiste le plus proche du PJD. Il avait même fait le déplacement, en août 2017, au domicile de Benkirane pour lui offrir son livre consacré à l’article 47 de la constitution.