Espagne : Les Marocains dans le top 5 du tourisme de shopping en Andalousie

L’Espagne bat des records d’affluence touristique. Les touristes marocains sont de plus en plus nombreux ces dernières années. Quels sont les éléments statistiques et les habitudes relatifs aux touristes marocains ?

Les chiffres publiés par les autorités portuaires d’Algeciras et de Tarifa indiquent que plus de 2.600.000 passagers Marocains transitent entre l’Espagne et le Maroc entre juin et octobre. Il faudra bien évidement rajouter à ce chiffre déjà impressionnant, le nombre de passagers atterrissant à l’aéroport de Malaga à la même époque. Ces résultats nous permettent de comprendre pourquoi le tourisme marocain constitue l’un des piliers de l’économie des villes balnéaires du sud de l’Espagne, en particulier sur La Costa Del Sol. Chaque été, ce sont des centaines de milliers de Marocains qui passent par l’Andalousie et qui se positionnent dans le haut du ranking des ventes de nos centres commerciaux, non seulement sur la côte, mais aussi dans les villes plus retirées comme Grenade, par exemple. Il n’y a pas d’exception, que ce soit à El Corte Inglés Marbella, notre centre flagship en Andalousie, ou bien dans nos supermarchés Supercor, nos outlets de marques dégriffées comme El Corte Inglés Mijas, ou bien même El Corte Inglés Malaga, situé à deux pas du centre historique de la ville, le touriste marocain devient l’un des protagonistes principaux du shopping local tout au long de l’été.

Les Marocains parlent de l’Espagne pour ses plages, ses grands clubs de foot, ses tapas, mais aussi pour le shopping. Quels sont les atouts des commerces ibériques par rapport aux autres pays d’Europe ?

Nous proposons une large gamme de marques locales de mode pour femmes, hommes et enfants, ainsi que des accessoires de mode, des articles de maroquinerie et des chaussures offrant un excellent rapport qualité-prix. Des marques telles que Sfera, Tintoretto, Énfasis, Emidio Tucci, Dustin, La Touche, Cotton Juice,... , représentent de véritables moteurs de visites dans les centres El Corte Inglés. Les magnifiques parfumeries El Corte Inglés ainsi que les départements sports, Son & image, ainsi que bijouterie, offrent un avantage compétitif indéniable et génèrent également un engouement tout particulier pour le public marocain.

Et puis, bien évidemment, l’Espagne permet aux shoppers les plus exigeants de trouver toutes les grandes marques de luxe disponibles entre Madrid, Barcelone et Marbella, tout cela à une heure de vol ou de bateau. Rappelons aussi que les soldes d’été permettent de faire du shopping en bénéficiant de discounts allant jusqu’à 70% dans tous nos grands magasins. Enfin, une des raisons majeures du succès du shopping en Espagne réside dans le fait que le Marocain peut acheter tax-free, avec l’un des taux de remboursement d’impôts les plus haut d’Europe, allant jusqu’à 15.7%, et sans minimum d’achat ! Sans oublier que le Marocain peut également bénéficier de la carte de réduction 10% Reward offerte par El Corte Inglés aux touristes étrangers.

Comment se situe le Marocain par rapport aux autres nationalités en termes de chiffre d’affaires pour le shopping touristique ?

Le Marocain se classe parmi les principales nationalités, avec une grande incidence dans nos magasins de la Costa del Sol. Les consommateurs marocains partagent leur passion du shopping avec d’autres nationalités telles que les Etats-Unis, en pleine croissance, ainsi que le Royaume-Uni et les pays du Moyen-Orient, qui, chaque été, renforcent un peu plus leur attachement à l’Espagne et l’Andalousie en particulier. En termes de tax-free, le client marocain est connaisseur et fidèle au rendez-vous, puisqu’il est l’un des protagonistes principaux de nos services de tax-free ainsi que de nos Lounge Global Blue, situés à El Corte Inglés Marbella. On ne donne pas de leçons de shopping aux Marocains !

Quelles sont les catégories privilégiées par le touriste marocain dans les magasins El Corte Inglés ?

Les sections de mode femmes, hommes et enfants, chaussures, maroquinerie, sport et supermarché sont les plus visitées par le public Marocain. Pendant l’été, il ne faut pas oublier nos espaces d’épicerie fine, nos cafétérias, et surtout nos restaurants internationaux, véritables lieux de rencontre, où il n’est pas rare de se retrouver en famille ou entre amis et de saluer les connaissances qui passent aussi l’été sur la Côte.

Quels sont les magasins El Corte Inglés qui attirent le plus de touristes marocains ? Y a-t-il des spécificités par rapport aux autres nationalités ?

El Corte Inglés Marbella est le grand magasin de prédilection dans le Sud de L’Espagne ! On y retrouvera une expérience Shopping premium, accompagnée des plus belles marques, d’un univers de services de pointe et d’une offre gastronomique internationale et variée. C’est certainement notre magasin le plus visité en Andalousie.

Cela dit, nous observons un engouement croissant pour nos autres centres commerciaux comme celui de Malaga, situé en plein cœur de la ville, à seulement cinq minutes du port, qui se distingue non seulement par sa magnifique offre commerciale, mais aussi par sa terrasse panoramique exceptionnelle d'où on peut admirer des vues saisissantes sur la ville, la mer et les montagnes.

L’Outlet El Corte Inglés de marques dégriffées à Mijas est aussi très fréquenté par le public marocain, tout autant que notre boutique du centre de Grenade, visite très appréciée, avant ou après l’incontournable Alhambra.

En Andalousie, El Corte Inglés est aussi présent à Algeciras, Sotogrande, El Ejido, Jaen, Séville, Cordoue et Cadix. Mais n’oublions pas non plus nos centres splendides de Madrid, Barcelone et Lisbonne. Il y aura toujours un Magasin El Corte Inglés pour accompagner votre visite touristique dans la péninsule ibérique !

En plus des Marocains du Maroc, il y a les Marocains vivant en Europe qui affluent en masse en été. Sont-ils comptabilisés comme touristes marocains ?

Effectivement, ne sont identifiés en tant que Marocains que les clients qui présentent un document d’identité marocain lors de l’obtention de la carte Reward de 10%, du remboursement du tax-free, ou encore lors d’un achat réalisé avec une carte de crédit marocaine. Or nous savons bien que chaque été, ce sont des milliers de clients de double nationalité qui passent par nos centres commerciaux, et qui peuvent se présenter en tant que Français, Belge, Hollandais, etc, ce qui peut générer une perte de visibilité sur la quantité réelle de visiteurs marocains. Cela dit, les Marocains sont de fervents utilisateurs de nos services de tax-Free, dont les clients intra-communautaires ne peuvent pas profiter… Alors, tout intérêt à se présenter en tant que Marocain pour profiter du remboursement d’impôts.

Le centre commercial El Corte Inglés Algeciras est situé en face du port, point de convergence pour des millions de Marocains chaque année. Quels sont les actions que vous menez pour attirer cette clientèle de passage ?

Effectivement, El Corte Inglés Bahía de Algeciras représente une magnifique opportunité pour les dernières emplettes avant de changer de continent ! Idéalement situé en face du port, niché stratégiquement à la lisière de deux mondes, il propose une offre diversifiée allant de la mode à la parfumerie, en passant par les produits gourmet et un supermarché bien achalandé, répondant ainsi à tous les besoins des visiteurs en quête de souvenirs ou d'articles indispensables.

En attendant l’embarquement sur le chemin de Tarifa, ou même en revenant du pays, El Corte Inglés Algeciras constitue une halte bienvenue, offrant non seulement la possibilité de faire les achats de dernière minute, mais aussi de se ressourcer avant de continuer le voyage. Que ce soit pour trouver le cadeau parfait ou simplement pour se détendre entre deux destinations dans notre nouvelle cafeteria «kiosco», située sur une magnifique terrasse avec vue sur le port, El Corte Inglés est bien plus qu'un centre commercial – c'est une étape incontournable pour tous les voyageurs traversant le détroit de Gibraltar.