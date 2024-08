Manchester : L’invasion de cafards dans un avion de la RAM prive les passagers de bagages

Après une invasion de cafards dans la soute d’un avion de la Royal air Maroc (RAM) reliant Casablanca à Manchester, le 15 août, nombre de passagers n’ont pas pu récupérer leurs bagages à l’arrivée. En Angleterre, les valises n’ont pas été débarquées et le personnel de l’aéroport n’a pas été autorisé à les manipuler pour des raisons sanitaires, ayant poussé à les retourner au Maroc. Quelques voyageurs ont cependant pu récupérer les affaires qui se trouvaient dans une deuxième soute, où les insectes n’avaient pas logé. Depuis près d’une semaine après le vol AT818, beaucoup attendent encore de retrouver leurs effets personnels.

«De retour à Casablanca, les valises infestées ont été débarquées dans l’aéroport Mohammed V. Depuis, les bagages s’y trouvent. Pourtant, l’avion a repris ses vols, comme d’habitude. Le Boeing 737 de la compagnie marocaine s’est notamment envolé pour Genève et Paris. Il a même repris la direction de Manchester, dimanche 18 août. Mais sans les valises», rapporte Le Figaro.

Cités par The Guardian et The Independent, des voyageurs font part de leur inquiétude. Toutefois, ils soulignent ne pas pouvoir prendre le risque de ramener chez eux des bagages infestés. Pour l’heure, la compagnie aérienne nationale n’a pas communiqué à ce sujet.