L'USDA mènera une mission commerciale agroalimentaire au Maroc en décembre

Le sous-secrétaire américain au Commerce et aux Affaires agricoles étrangères, Alexis M. Taylor, se rendra au Maroc, à la tête d'une mission commerciale agroalimentaire prévue du 2 au 5 décembre à Casablanca. Cette occasion constitue «une opportunité cruciale pour les entreprises agroalimentaires américaines de pénétrer le marché dynamique» du royaume et de «tirer parti de sa position stratégique pour un accès plus large à travers l'Afrique», a déclaré Taylo, cité dans un communiqué de presse du département.

En Afrique, le Maroc est le deuxième marché d'exportation pour l'agriculture américaine, avec des ventes dépassant 619 millions de dollars en 2023, soit 16% de la part de marché du continent. Le communiqué de presse a également noté que ces opération vers le Maroc ont doublé depuis l'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange entre les deux pays en 2006.

Lors de la mission commerciale de décembre, des représentants d'entreprises américaines participeront à des réunions interentreprises avec des importateurs potentiels du Maroc, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et d'autres nations d'Afrique de l'Ouest.

Les participants recevront également des briefings sur le marché de la part du personnel du service agricole étranger du département américain de l'Agriculture et d'autres experts régionaux en commerce, selon le communiqué de presse.

Les exportateurs américains actuels et potentiels intéressés à rejoindre cette mission commerciale doivent postuler avant le 28 août.