Arrestation de huit faux gardiens de voitures à Fès

Huit personnes âgées entre 30 et 40 ans ont été arrêté à Fès mardi 13 août 2024 par les éléments de la brigade nationale de la police judiciaire, en coordination avec les services de la direction générale de la surveillance nationale. Ces personnes sont soupçonnées d'avoir commis des actes d'extorsion, de faux et usage de faux et d'usurpation d'un statut légalement réglementé, l'une d’elles est recherchée au niveau national.

Selon les premières informations, les suspects ont falsifié des tickets de stationnement portant l'identité visuelle de la commune de Fès et porté de faux uniformes portant le nom du même corps, et les ont utilisés pour extorquer des citoyens et des propriétaires de voitures et leur soutirer des droits fictifs en échange desdits faux reçus, sous prétexte d'assurer la protection de leurs véhicules et le gardiennage de leurs biens.

L'opération de saisie et de perquisition a permis de trouver en leur possession un ensemble de faux billets, de faux uniformes, casquettes et gilets, ainsi que des cartes et sceaux appartenant à des sociétés privées suspectées d'avoir été utilisées pour faciliter la commission de cette activité criminelle.