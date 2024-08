Allemagne : Le Maroc, premier invité d'honneur africain au salon Denkmal

Le Maroc sera le premier pays africain invité d’honneur au salon Denkmal, organisé du 7 au 9 novembre 2024 à Leipzigen (Allemagne). Rendez-vous européen le plus important sur l’entretien et la restauration des monuments, des bâtiment anciens et la rénovation urbaine, cet événement mettra en lumière cette année la thématique du changement climatique et de la durabilité, selon les médias allemands.

Zouhair Bennani, secrétaire général adjoint de ICOMOS MAROC, a déclaré que «l’idée est née de présenter à Denkmal 2024 la richesse du patrimoine historique du Maroc et les techniques ancestrales de construction en terre». Pour lui, cette participation est particulièrement importante, à l’heure où le royaume a connu, l’année dernière, le séisme d’Al Haouz d’une magnitude de 6,9, avec des dégâts considérables, y compris dans les infrastructures.

Mariella Riedel, directrice de projet au salon Denkmal, a souligné que ce dernier était «le point de rencontre central pour le secteur et une plateforme B2B internationale, qui donne de précieuses impulsions pour la préservation du patrimoine culturel».

«Bien entendu, nous regardons aussi au-delà de nos frontières et nous sommes heureux que le Maroc soit le premier pays africain à être représenté au Denkmal. Avec sa longue tradition, sa culture unique et ses techniques de construction spéciales, le Maroc offre une perspective très particulière à nos visiteurs», a ajouté la responsable.