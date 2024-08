Le Maroc et l'Azerbaïdjan lèvent l'obligation de visa

Le Maroc et l'Azerbaïdjan ont levé l'obligation de visa pour les ressortissants de leurs deux pays, a annoncé vendredi l'ambassade du royaume en Azerbaïdjan. L'exemption du tritre de séjour prendra effet le 28 août 2024, date marquant le 32e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales.

«À compter de cette date, les ressortissants azerbaïdjanais pourront se rendre au Maroc sans visa pour des séjours allant jusqu'à 90 jours, à condition que leurs passeports soient valides pour au moins 180 jours à partir de la date d'entrée», lit-on dans un communiqué de presse publié par l'ambassade du Maroc sur X.

?Visa Exemption Agreement between Morocco and Azerbaijan to take Effect on August 28th,2024 pic.twitter.com/Ouc2NMRiKT