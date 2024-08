Mercato : Amir Richardson en cours de transfert vers l’ACF Fiorentina

Un accord entre le Stade de Reims et l’ACF Fiorentina aurait été conclu sur le transfert d’Amir Richardson, selon le journaliste sportif Fabrizio Romano. Pour une somme fixée à 10 millions d’euros, le club français aura droit à 10% de plus-value, selon la même source.

??? Fiorentina agree deal with Reims to sign 2002 born midfielfer Amir Richardson.



Deal in place for fee in excess of €10m, as called by @CyrilOlives.



Final details to be sorted then he will be set for medical tests. pic.twitter.com/9WttgXoQD2