Maroc - Japon : Entretien téléphonique entre Nasser Bourita et son homologue Kamikawa Yoko

Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des marocains résidents à l’étranger, Nasser Bourita, a tenu un appel téléphonique avec son homologue japonaise Kamikawa Yoko, jeudi 8 août 2024. Cet échange a porté sur les bonnes relations bilatérales et les moyens de les renforcer, notamment à la lumière du contenu du «Mémorandum de coopération pour un partenariat renforcé», signé le 31 mai 2024 à Tokyo.

Selon les informations de la diplomatie marocaine, les deux ministres ont également discuté des moyens et des mécanismes permettant de renforcer la coopération et la coordination entre leurs pays, dans le cadre des forums internationaux et régionaux.