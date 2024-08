JO 2024 : Le roi Mohammed VI félicite le champion olympique Soufiane El Bakkali

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à l’athlète olympique Soufiane El Bakkali qui a remporté, mercredi, la médaille d’or du 3 000 m steeple lors des Jeux olympiques de Paris (JO 2024).

Dans ce message, le souverain a exprimé ses félicitations à l’athlète, qui a permis au Maroc de conserver ce titre pour la deuxième fois consécutive après les JO 2020 de Tokyo, mais aussi de décrocher une première médaille à ces Jeux de Paris.

Félicitant l’athlète pour cette honorable victoire aussi bien pour Soufiane El Bakkali que pour son pays, le roi a salué son patriotisme sincère, sa ferme volonté et sa persévérance habituelle pour décrocher cette prestigieuse médaille olympique, souhaitant que la détermination et le succès remarquable du jeune athlète soient une source d’inspiration pour ses compatriotes sportifs, afin de réaliser des exploits honorables pour le sport marocain et le hissent lors des prochaines manifestations internationales.