JO 2024 - Football : Le Maroc éliminé en demi-finale par l’Espagne

La sélection marocaine de football (U23) a été éliminée en demi-finale du tournoi de football masculin des Jeux olympiques de Paris (JO 2024), ce lundi, face à son homologue espagnol (1-2), au Stade Vélodrome de Marseille.

Le premier but de la rencontre a été inscrit par Soufiane Rahimi en transformant un pénalty accordé par la VAR, à la 36ème minute du jeu. Fermin Lopez a égalisé en faveur de l’Espagne à la 66è minute, avant que Juanlu Sanchez n’inscrive le second but à la 85è minute.

Déjà au carré d'or de la compétition, le Onze national défendra une troisième place au podiums pour décrocher le Bronze, jeudi, contre la France ou l’Egypte.