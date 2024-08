Italie : Un jeune Marocain mortellement poignardé à Pontecorvo

Dans la nuit du 4 au 5 août, un jeune marocain de 24 ans a été poignardé à mort à Pontecorvo, dans la province italienne de Frosinone, région de Latium. Selon les médias du pays, les résidents du quartier ont appelé la police, après avoir entendu des cris. A l'arrivée de la patrouille sur les lieux, le jeune homme a été trouvé gisant sur le sol, dans une mare de sang. Il a succombé à ses blessures, lors de son transfert à l'hôpital. Le tueur a quant à lui réussi à prendre la fuite.

L'incident aurait commencé par une dispute entre deux jeunes hommes, au cours de laquelle l'un d'eux aurait utilisé un couteau pour poignarder mortellement l'autre au niveau du cou et de la poitrine. Les autorités ont ouvert une enquête et ratissent la zone, pour appréhender le mis en cause.

«Merci à l'analyse des images des caméras de surveillance de la zone, les enquêteurs ont pu obtenir des informations utiles sur l'identité du suspect», annonce-t-on.