Gims met le feu au public du festival Amazingh Taghazout

Pour cette 1ere edition du Amazingh Taghazout qui se tient du 2 au 10 aout 2024, la petite station balnéaire en vogue accueille pour le plus grand bonheur des vacanciers, un festival avec une programmation internationale des plus alléchantes.

Pour la première soirée dans cette ville du Souss, l'ambiance était au rendez-vous. Le festival a ouvert le bal avec un des plus grands artistes de la scène musicale française avec l’artiste congolais Gims, qui a enflammé la scène, en reprenant ses plus grands succès passés et présents. Le public a répondu en se déchaînant sur les rythmes endiablés des mélodies de ses chansons.

La programmation des prochaines soirées est prometteuse avec des artistes venus du monde entier comme Dadju, Julian Marley, la cap-verdienne Cesária Évora, Lartiste, ou encore des artistes du Maroc avec Oum, Hoba Hoba Spirit & Ribab Fusion.

Ce festival musical a l'ambition de devenir un évènement moteur pour le développement de cette destination touristique, convoitée pour ses spots de surf et sports aquatiques.