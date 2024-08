JO 2024 - Football : Le Maroc qualifié en demi-finale

Dans un match euphorique, la sélection marocaine de football (U23) s’est qualifiée pour la première fois aux demi-finales du tournoi masculin comptant pour les Jeux olympiques 2024, en s'imposant face aux Etats-Unis (4-0), vendredi au Stade Parc des Princes à Paris. Une demi-finale qui rappelera au public marocain, celle des Lions de l'Atlas lors de la Coupe du monde de football au Qatar en 2022.



Les réalisations des Lionceaux de l'Atlas ont été inscrites par Soufiane Rahimi à la 28è minute en transformant un pénalty qu'il a obtenu lui-même.

?? GOAL | Morocco 1-0 USA | Soufiane Rahimi



SOUFIANE RAHIMI HAS GIVEN MOROCCO THE LEAD !!!!!!