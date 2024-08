Casablanca : Le Wali engagé dans la liquidation de plusieurs SDL

Casa-Patrimoine serait la première société de développement local (SDL) a être liquidée par Mohamed Mhidia, wali de la région de Casablanca-Settat. Selon le quotidien arabophone Assabah dans son numéro du jeudi 1er août, les salariés et cadres de Casa-Patrimoine ont reçu une notice pour un changement de local. Une étape dans la liquidation définitive de cette SDL, gérée par l’ancien secrétaire général de la Commune de Casablanca.

Le déménagement a été lancé en attendant une assemblée générale de la SDL, présidée par le wali de la région de Casablanca-Settat, en sa qualité de président du Conseil d’Administration, afin d’entamer les procédures légales de sa liquidation.

Le maintien de certaines sociétés de développement local serait une perte de temps, d’argent et d’efforts pour le Wali, selon les indiscrétions. «La Société Casa-Patrimoine est devenue un boulet que la ville traîne et un obstacle à la mise en œuvre de la plupart des visions et des politiques de préservation du patrimoine matériel et immatériel de la ville, et de valorisation des biens et des bâtiments historiques et du patrimoine architecturale de la ville en vue de le transformer en une source de revenus», note Assabah.

Le journal relate des problèmes de gestion et une série de scandales avec Casa-Patrimoine. Plusieurs projets financés en partenariat avec les conseils territoriaux, le ministère de l’Intérieur et le ministère de la Culture ont été abandonnés.

En outre, d’autres SDL sont dans le viseur et concernés par cette liquidation telles que Casa-Event & Animation et Casa Prestations. «La société Casa-Prestations est devenue un fardeau pour le Conseil de la ville. Il en est de même pour Casa-Event & Animation qui est également concernée par cette procédure de liquidation», ajoute Assabah.

Cependant, il est envisagé de préserver quatre SDL, considérées comme des piliers du développement urbain de la capitale économique : Casa-Aménagement, Casa-Transport, Casa-Baia et Casa-Iskane & Équipement.