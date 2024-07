Accident mortel sur l'autoroute Marrakech-Agadir : Deux militaires morts et plusieurs blessés

Un grave accident de la circulation s'est produit en début de matinée, entraînant la mort de deux militaires et blessant plusieurs autres, selon une annonce des Forces Armées Royales (FAR). L'autobus, qui transportait des militaires en permission, s'est renversé sur l'autoroute Marrakech-Agadir, au niveau de la commune rurale Sidi M’hamed Dalil, dans la province de Chichaoua.

Les blessés ont rapidement été pris en charge et transportés à l'hôpital militaire de Marrakech, grâce à la mobilisation immédiate des moyens humains et logistiques des FAR, «en coordination avec les autorités locales», déclarent-ils.

Une enquête a été ouverte par la Gendarmerie royale pour déterminer les causes de l'accident et établir les responsabilités juridiques.