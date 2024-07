Casablanca – Montréal : Une altercation avec une hôtesse fait annuler un vol d’Air Canada

Un vol d’Air Canada reliant Casablanca à Montréal a été annulé, vendredi matin, à la suite d’une altercation survenue entre une hôtesse de l’air et une passagère. Prises à bord, des vidéos largement diffusées sur les réseaux sociaux montrent la membre de l’équipage insistant auprès des passagers s’être déjà excusée de se trouver à court de plaids. «Allez-vous bien vous comporter ou allons-nous descendre ? Comportez-vous bien !», s’est-elle écriée, face aux voyageurs qui ont à leur tour demandé à l’hôtesse d’appeler le capitaine de bord, ce qu’elle a refusé de faire.

Selon le récit de certains passagers, via les réseaux sociaux, tout aurait commencé lorsque l’une des voyageuse a demandé à l’hôtesse une couverture, en raison de la climatisation qui a excessivement fait baisser la température à bord. Une dispute se serait alors déclenchée entre les deux femme, ce qui a poussé la membre de l’équipage à «appeler la police pour récupérer la passagère».

En soutien à cette dernière, tous les autres passagers ont également quitté l’avion, obligeant la compagnie aérienne à annuler le vol. Réagissant à la séquence, plusieurs internautes ont appelé la compagnie aérienne à prendre «des mesures» à l’égard de l’hôtesse, en plus de «faire le nécessaire pour former les agents de bord à se comporter de manière humaine et respectueuse envers les clients».

Pour l’heure, le transporteur aérien n’a pas réagi publiquement à l’incident.