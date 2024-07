Maroc : Le ministère de l'Intérieur suspend cinq responsables de communes dans la province de Nouaceur

Le ministère de l'Intérieur a suspendu les présidents de deux communes de la province de Nouaceur ainsi que trois vice-présidents, en raison de graves irrégularités dans la gestion des affaires municipales. Cette décision, annoncée par le site Al3omk, concerne Mohamed Kortob, président de la commune d'Oulad Azzouz, et Hicham Ghafir, à la tête de la commune de Dar Bouazza. Les vice-présidents Oussama Semou, Abderrahim Atik et Hanane Kamir à Dar Bouazza, ainsi qu'Abdelkader Ben Hnia, membre du conseil communal d'Oulad Azzouz, sont également concernés.

La suspension fait suite à des enquêtes menées par l'Inspection générale du ministère de l'Intérieur, révélant des dysfonctionnements, notamment dans l'octroi de permis de construire sur des terres agricoles. Une première audience, prévue de 7 août 2024, se tiendra au tribunal administratif de Casablanca. Elle aura pour objectif d'examiner les demandes du gouverneur de Nouaceur, en vue de la révocation définitive des mis en cause.

Le site Al3omk rapporte également que ces mesures disciplinaires interviennent après de multiples correspondances avec le préfet de Nouaceur. Il s'agit donc de violations répétées et de déséquilibres importants dans la gestion des communes de Dar Bouazza et d'Oulad Azzouz. Le ministère de l'Intérieur a ainsi décidé d'agir pour rétablir une gestion rigoureuse et transparente des affaires locales.