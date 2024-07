Comité international olympique : Nawal El Moutawakel élue vice-présidente

Nawal El Moutawakel et Gerardo Werthein, vice-présidents du CIO

L’ancienne championne olympique marocaine Nawal El Moutawakel a été réélue, mercredi 24 juillet, vice-présidente du Comité international olympique (CIO). La deuxième journée de la 142e session du CIO, réuni à Paris où se tiennent les JO 2024, a connu également l’élection de l’Argentin Gerardo Werthein à la vice-présidence. Le mandat des deux nouveaux visages de l’instance prend effet à partir du 10 août, en succession à l’Australien John Coates et au Singapourien Ser Miang Ng, informe le CIO.

Première femme marocaine, arabe, africaine et musulmane à remporter une médaille d’or olympique, lors du 400 m haies des JO de Los Angeles en 1984, Nawal El Moutawakel a précédemment été réélue membre du CIO pour un nouveau mandat de huit ans, en octobre 2023. Outre l’élection de l’ancienne coureuse à la vice-présidence lors de cette 142e session, six membres du Comité ont été reconduits. Mikaela Cojuangco Jaworski (Philippine) a pour sa part est réélue pour un second mandat à la commission exécutive, au sein de laquelle Li Lingwei (Chine) fait son entrée.

Dans le collège des membres indépendants ont été élus Aya Medany (Egypte), Sarah Walker (Nouvelle-Zélande), Paula Belén Pareto (Argentine) et Hugh Robertson (Grande-Bretagne). Par ailleurs, trois membres ont été élus en tant présidents de comités nationaux olympiques : Damaris Young (Panama), Gene Sykes (Etats-Unis) et Ian Chesterman (Australie).