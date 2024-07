Maroc : Stellantis acquiert Sopriam, filiale du groupe Al Mada

Stellantis a annoncé l’acquisition en deux étapes de Sopriam, filiale du groupe Al Mada, avec une prise de contrôle majoritaire immédiate et le rachat de 100% des actions, début 2025. «Le groupe automobile assurera désormais l’importation et la distribution au Maroc de ses marques Peugeot, Citroën et DS Automobiles, à l’instar des autres marques du groupe (Fiat, Abarth, Jeep®, Alfa Roméo) à travers son propre réseau de distribution», fait savoir un communiqué.

Cette montée au capital ouvre un nouveau chapitre dans la consolidation des activités de Stellantis au Maroc, inauguré en 2015 dans le cadre du partenariat stratégique avec le gouvernement marocain. Aujourd’hui, la présence de Stellantis au Maroc s’illustre à travers un large réseau commercial entre Casablanca et Kénitra. Samir Cherfan, directeur des opérations de Stellantis Moyen-Orient et Afrique a expliqué que «par cette acquisition, Stellantis renforce son engagement à favoriser le développement de l'industrie automobile au Maroc».

«Aujourd’hui, notre usine Stellantis de Kénitra se positionne déjà parmi les meilleurs sites industriels de Stellantis, et contribue pleinement aux ambitions régionales du Groupe visant à atteindre une capacité de production annuelle d'un million de véhicules d'ici 2030, avec une intégration locale dépassant les 90%», a-t-il ajouté. S’agissant des objectifs commerciaux, il souligne par ailleurs les ambitions de «devenir Market Leader avec plus de 22% de part de marché d’ici 2030, en phase avec les objectifs stratégiques Dare Forward 2030».

Yves Peyrot des Gachons, directeur général de Stellantis Maroc, a déclaré que les clients auraient «accès à une gamme élargie de véhicules» avec des «solutions de mobilité toujours plus innovantes». Enfin, le communiqué fait savoir qu’à l'issue du conseil d'administration, lundi 22 juillet, Samir Cherfan a été nommé président du Conseil d'administration de Sopriam et Yves Peyrot des Gachons directeur général de Sopriam.