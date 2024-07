Air Arabia : Trois nouvelles liaisons directes entre le Maroc et l'Europe dès octobre 2024

Air Arabia renforce sa présence internationale en inaugurant trois nouvelles liaisons directes entre le Maroc et l'Europe. À compter du 28 octobre, la compagnie lancera une ligne reliant Tanger à Girona. Le lendemain, une liaison directe reliera Tétouan à Lyon. Enfin, le 30 octobre, une nouvelle connexion sera établie entre Tanger et Bordeaux. Tous les vols seront effectués par des Airbus A320.

La ligne Tanger-Girona opérera les lundis et jeudis. Les vols partiront de Tanger à 16h55 et arriveront à Girona à 18h50 les lundis, puis repartiront de Girona à 19h40 pour arriver à Tanger à 21h40. Les jeudis, les départs de Tanger seront à 09h00 avec une arrivée à Girona à 10h55, et les retours de Girona à 11h45 pour arriver à Tanger à 13h45.

La ligne Tétouan-Lyon fonctionnera les mardis, avec un départ de Tétouan à 15h45 et une arrivée à Lyon à 18h05, suivi d'un retour de Lyon à 18h55 et une arrivée à Tétouan à 21h20.

Enfin, la ligne Tanger-Bordeaux sera opérée les mercredis et samedis. Les mercredis, les départs de Tanger seront à 11h40 avec une arrivée à Bordeaux à 13h40, et les retours de Bordeaux à 14h25 pour une arrivée à Tanger à 16h25. Les samedis, les vols partiront de Tanger à 17h35 pour arriver à Bordeaux à 19h35, avec un retour de Bordeaux à 20h25 et une arrivée à Tanger à 22h25.