Casablanca : Mohamed Moutazakki et deux complices arrêtés pour trafic de cocaïne

Le youtubeur Mohamed Moutazakki a été arrêté ce samedi 20 juillet à Casablanca pour consommation de drogues dures et trafic de cocaïne. La police judiciaire l'a interpellé dans une villa du boulevard Roosevelt, suite à sa rencontre avec un fournisseur de cocaïne sous surveillance. Lors de son arrestation, il a été trouvé en possession de plus de 20 sachets de cocaïne, dont 10 ont été saisies dans la villa, relate des sources sécuritaires auprès de L'Observateur du Maroc.

Par ailleurs, l'opération a également conduit à l’arrestation de deux complices. Le procureur du roi a ordonné leur détention provisoire et leur comparution devant le tribunal ce lundi. Dans cette affaire, Moutazakki est non seulement accusé de consommation de drogues, mais aussi d’intermédiation dans le trafic et d’incitation à la consommation. En outre, les perquisitions ont révélé l’implication du youtubeur dans un réseau de trafic de cocaïne.