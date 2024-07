Tech4Good 2024 : Qualification de l'équipe marocaine pour la finale mondiale en Chine

La première édition régionale du programme "Seeds for the Future" de Huawei Northern Africa s'est déroulée à Essaouira du 3 au 9 juillet 2024. 160 jeunes talents de 17 pays d'Afrique du Nord, Centrale et de l'Ouest, dont 18 étudiants marocains, ont fait le déplacement, précise un communiqué de presse.

Lors de la compétition Tech4Good, les équipes éthiopienne et marocaine se sont distinguées et se sont qualifiées pour la phase internationale qui se déroulera l'an prochain, en Chine.

Inspirée par les défis locaux, l'équipe marocaine a présenté "Smart Aquaponics", un projet visant à optimiser l’irrigation et à économiser l’eau grâce à des technologies avancées, comme l'Intelligence Artificielle, l’IoT et le Cloud Computing. Ce système d'agriculture 4.0, proposé par six étudiants de différentes institutions, notamment l'Université Al Akhawayn et l’OFPPT, promet de contribuer à la gestion durable des ressources hydriques au Maroc.

«Au travers de la compétition ‘Tech4Good’, Huawei réitère son engagement pérenne en faveur de l'essor des compétences technologiques des jeunes talents à l’échelle nationale et continentale. (...) Nous sommes ravis de voir le Maroc si bien représenté cette année dans le domaine des TIC. Les étudiants marocains ont non seulement démontré une grande maîtrise des technologies de pointe, mais ils incarnent également l'esprit de coopération et d'innovation (...).» Jeremy Lin, Vice-Président Exécutif de Huawei Northern Africa

Le programme "Seeds for the Future", initiative de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) de Huawei, a déjà bénéficié à plus de 18 000 jeunes dans 140 pays et régions. En partenariat avec le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, cette cinquième édition a offert aux étudiants marocains une formation intensive en nouvelles technologies et l'opportunité de participer à la compétition Tech4Good.