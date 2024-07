Manchester United abandonne l'option d'achat de 20M d'euros pour Sofyan Amrabat

Manchester United a décidé de ne pas exercer l'option d'achat de 20 millions d'euros pour Sofyan Amrabat, qui appartient actuellement à la Fiorentina. Fabrizio Romano, journaliste italien, a révélé dimanche sur son compte X que les Red Devils préféraient renégocier les termes du transfert plutôt que de s'acquitter du montant stipulé. Erik ten Hag, l'entraîneur de Manchester United, a exprimé son intérêt pour le milieu de terrain marocain, soulignant qu'il souhaite le conserver dans son effectif.

?? Manchester United have informed Fiorentina that they will not trigger €20m buy option clause for Sofyan Amrabat.



Told Man United remain interested in Amrabat and willing to discuss different conditions, as Erik ten Hag likes him.



There’s interest also from other clubs. pic.twitter.com/ltwWkI2ZCh