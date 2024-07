L'Université internationale de Valence offre 20 bourses pour les Marocains résidant en Espagne

L’Université internationale de Valence (VIU) a récemment annoncé l’octroi de 20 bourses pour les citoyens marocains résidant en Espagne. Ce programme, désormais dans sa deuxième édition, est le fruit d’un partenariat entre Planeta Formación y Universidades et l’ambassade du Maroc en Espagne, informe La Gaceta. Il vise à faciliter l’accès des résidents marocains à des programmes de master en couvrant intégralement ou partiellement les frais de scolarité.

Le nombre total de bourses pour l'année 2024 s’élève à 20, réparties en trois niveaux de soutien : 100%, 75% et 50%. Ces bourses s’adressent à des formations dans divers domaines : les sciences et technologies, les sciences de la santé, le droit, le marketing, la communication et l’éducation. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 31 octobre pour des programmes débutant en avril 2025.

Pour Karima Benyaich, ambassadrice du Maroc en Espagne, ces bourses représentent de «précieuses opportunités pour bâtir une carrière professionnelle solide mais aussi acquérir des compétences essentielles pour progresser à l’international». De son côté, Carlos Giménez, PDG de Planeta Formación y Universidades, a affirmé que l’institution est «plus engagée que jamais dans le développement professionnel des jeunes».