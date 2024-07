Panne informatique mondiale : La Défense marocaine donne ses recommandations

A la suite de la panne informatique mondiale qui a affecté les systèmes Microsoft Windows utilisant CrowdStrike, ce vendredi, la Direction générale de la sécurité des systèmes d’information relevant de l’Administration de la défense nationale a donné ses recommandations aux opérateurs marocains affectés. Dans une note, l’instance a rappelé que le problème était dû à une mise à jour récente sur plusieurs systèmes, atteignant ainsi «la stabilité du système et par conséquent toutes les opérations régulières».

La DGSSI a recommandé d’«identifier les systèmes concernés qui utilisent Crowdstrike Falcon sur les systèmes Windows ; retarder les mises à jour de Crowdstrike jusqu’à l’annonce de la résolution du problème» et de «restaurer le système à un point de restauration antérieur», dans la limite du possible. Elle conseille aussi de «toujours tester les mises à jour dans un environnement de test avant de les appliquer à l’environnement de production», en plus de réaliser des sauvegardes du système «afin de pouvoir le restaurer dans le cas de problèmes similaires».

Par ailleurs, la direction rappelle l’importance de lui signaler tout incident ou perturbation des services, «ainsi que les mesures prises suite à ce problème». Affectant utilisateurs et services vitaux à travers le monde (aéroports, hôpitaux, compagnies aériennes, banques, chaînes de télévision…), la panne a concerné le Maroc également. Plus tard dans la journée, la RAM a assuré que l’accès à son site internet et son application mobile était rétabli.

Partout ailleurs, les utilisateurs ont été déconnectés de leurs systèmes et constaté des erreurs critiques, notamment l’écran bleu (BSOD).