Mercato : Achraf Hakimi prolonge son aventure avec le PSG

Le Paris Saint-Germain (PSG) et Achraf Hakimi se sont accordés pour prolonger le contrat du latéral marocain, selon les informations rapportées par RMC Sport. Arrivé au club en 2021, Hakimi s'est imposé comme un pilier de l'équipe dirigée par Luis Enrique, malgré le départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid cet été. Titulaire sur le flanc droit de la défense, le joueur, actuellement sous contrat jusqu'en 2026, devrait bientôt officialiser sa prolongation, assurant ainsi sa présence au sein de l'effectif francilien pour les années à venir.

Après un début de saison 2023-2024 prometteur, Hakimi a connu quelques difficultés physiques, mais cela ne l’a pas empêché de participer à 40 matchs toutes compétitions confondues avec le PSG. L’ancien joueur du Borussia Dortmund et de l’Inter Milan a su maintenir son niveau de performance, malgré l'absence de son ami proche, Mbappé. Les rumeurs d'un possible retour au Real Madrid n'ont pas affecté son engagement envers le PSG.

En outre, Hakimi se prépare à représenter le Maroc aux Jeux olympiques de Paris 2024. En tant que l'un des trois joueurs de plus de 23 ans sélectionnés, il a reçu l'autorisation du PSG pour y participer. La sélection marocaine, qui affrontera l'Argentine le 24 juillet, suivie de l'Ukraine et de l'Irak, espère atteindre les quarts de finale. À l'issue des JO, Hakimi rejoindra ses coéquipiers du PSG pour la saison 2024-2025. Par ailleurs, les relations entre le joueur de 25 ans et l'entraîneur Luis Enrique se sont apaisées.