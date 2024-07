Rabat accueille l'étape du «Emirates Arabian Horse Global Cup» le 20 et 21 juillet

Le Maroc s’apprête à accueillir pour la première fois une étape du «Emirates Arabian Horse Global Cup» (EAHGC) les 20 et 21 juillet prochains. Ce concours international se tiendra à l’Institut national du cheval, prince héritier Moulay El Hassan à Rabat, sous l’égide de la Société royale d’encouragement du cheval (SOREC).

Parrainée par Sheikh Mansour Bin Zayed Al Nahyan, vice-président des Emirats arabes unis et président du conseil d’administration de l’Emirates Arabian Horse Society (EAHS), la EAHGC vise à soutenir les éleveurs de petite et moyenne taille, mais aussi à promouvoir les chevaux arabes de show au niveau international. L’évènement s’inscrit dans la politique de la SOREC qui a pour but de renforcer le secteur de l’élevage équin au Maroc.

Omar Skalli, directeur général de la SOREC, a exprimé que «l’EAHGC Morocco 2024 est une chance inestimable pour les éleveurs de Pur-sang Arabe de démontrer leur savoir-faire, tout en mettant en lumière les chevaux d’élite marocains».

Organisée en collaboration avec l’Association royale marocaine des éleveurs de chevaux pur-sang arabe (ARMECPSA) et le comité EAHGC, cette compétition attirera des passionés de chevaux arabes de show. En 2024, l’EAHGC comprendra dix étapes dans divers pays, dont l’Australie, Bahreïn, les États-Unis, la France, le Danemark, l’Égypte et le Brésil.