Maroc : Arrestation de 237 personnes dont 83 mineurs lors des fêtes de Achoura

237 personnes, dont 83 mineurs ont été arrêtés lors d'une opération lancée par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) pour réprimer le trafic et l'usage de pétards et de feux d'artifice de contrebande, à l'occasion des célébrations de la fête de Achoura.

Durant cette période, les services de la sûreté nationale ont traité un total de 206 affaires criminelles liées avec la saisie de 147 000 189 unités de matières inflammables interdites.

La préfecture de police de Settat est en tête avec 62 affaires et l'arrestation de 59 personnes soupçonnées d'être impliquées dans ces activités criminelles, suivie par Casablanca avec 43 affaires, El Jadida avec 30 affaires, Kénitra avec 23 affaires, et Marrakech avec 19 affaires...

Ces opérations s'inscrivent dans le cadre de la volonté des services de sécurité de mettre fin à la contrebande et à la promotion de ces substances dangereuses et inflammables, afin de neutraliser les dangers résultant de leur utilisation, notamment chez les enfants et les adolescents.